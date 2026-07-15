Tata Motors'tan CAFE-II Düzenlemesine Destek

Tata Motors Binek Araçlar (TMPV), Merkez'in CAFE-II düzenlemelerine ilişkin taslak değişikliklerine destek verirken, kredi mekanizmasının şeffaflık ve piyasa güvenilirliğini koruyacak şekilde tasarlanması gerektiğini belirtti. Şirket, Enerji Bakanlığı'na gönderdiği mektupta, kredi-borç sisteminin gerçek aşırı uyumu ödüllendirmesi ve düzenleyici sisteme güveni sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Tata Motors'un başlıca önerileri arasında Enerji Verimliliği Bürosu'nun (BEE) bağımsız bir düzenleyici olarak kalması ve kredi satışı yapmaması yer alıyor. Şirket, kredilerin yalnızca doğrulanmış yakıt verimliliği iyileştirmelerine karşılık verilmesini ve finansal işlemlerle yaratılan kredilerin aynı çevresel değere sahip olmayacağını savundu. Ayrıca, BEE tarafından belirlenen kredi fiyatının (g CO²/km başına 2500 Rs) yasal cezadan (5000 Rs) düşük olmasının, üreticilerin yakıt verimliliği yatırımlarını azaltabileceği uyarısında bulundu.

Tata Motors, uyum açığı olan üreticilerin öncelikle piyasadan kredi temin etmesini, ardından kalan açık için yasal cezaların uygulanmasını önerdi. Şirket ayrıca kullanılmayan kredilerin gelecek dönemlere devredilmesini talep etti. Önerilen değişikliklerle ilgili istişare süreci devam ediyor.