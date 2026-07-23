Tayland'dan Elektrikli Araç Hamlesi - Son Dakika
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Tayland'dan Elektrikli Araç Hamlesi

Tayland\'dan Elektrikli Araç Hamlesi
23.07.2026 14:31
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Tayland, 24 milyar bahtlık planla elektrikli araçların yaygınlaşmasını hedefliyor.

Tayland, yaşlanan ulaşım araçlarını elektrikli araçlarla (EV) değiştirmek için 24 milyar bahtlık bir planı değerlendiriyor. Ulaştırma Bakan Yardımcısı Siripong Angkasakulkiat, ilk teklifin ticari taşıtları hedef aldığını ancak yardımın tüm araç kategorilerine genişletilmesinin düşünüldüğünü belirtti. Plan, sübvansiyonlar, düşük faizli krediler ve vergi teşvikleri gibi çeşitli destek biçimlerini içerebilir.

Tayland, Güneydoğu Asya'nın en büyük otomotiv üretim merkezi olmasına rağmen, 2024'te yurt içi araç satışları 15 yılın en düşük seviyesine geriledi. Hükümet, EV üretimini ve benimsenmesini teşvik etmek için vergi indirimleri ve teşvikler sunarak bölgesel otomotiv üretimindeki konumunu korumayı hedefliyor. Şimdiye kadar, BYD ve Great Wall Motor gibi Çinli firmalar da dahil olmak üzere 4 milyar doların üzerinde yatırım çekildi.

İş dünyası grupları, teşviklerin yerli üretim EV'lere yönelik olması gerektiğini savunuyor. Tayland Sanayi Federasyonu'ndan Surapong, yerli EV üretiminin daha fazla istihdam ve vergi geliri sağlayacağını belirtti. Taksi ve ticari araçlar için destek planlanırken, finanse edilen kredilerle günlük geri ödemelerin düşürülmesi hedefleniyor. Planın bu yıl içinde netleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Tayland, Ekonomi, Enerji, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tayland'dan Elektrikli Araç Hamlesi - Son Dakika

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