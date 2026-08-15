Tesla Aracı Fiyat Denetimi Başlatıldı

Bir internet sitesinde Tesla model bir araç, sıfır satış fiyatından daha yüksek bir fiyata satışa çıkarıldı. Ticaret Bakanlığı, bu ilanla ilgili denetim başlattı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'a iletilen şikayet üzerine harekete geçildi. Şikayet metninde, aracın sıfır satış rakamının üzerinde satıldığı belirtildi.

Denetim sonucunda şirkete yaklaşık 434 bin 860 lira idari para cezası kesildi. Kaplan, iş yerine gerekli cezaların uygulandığını açıkladı.