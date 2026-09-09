Tesla CEO'su Musk, Cybercab motorunda nadir toprak metali kullanılmadığını açıkladı - Son Dakika
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Tesla CEO'su Musk, Cybercab motorunda nadir toprak metali kullanılmadığını açıkladı

Tesla CEO\'su Musk, Cybercab motorunda nadir toprak metali kullanılmadığını açıkladı
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Tesla CEO'su Elon Musk, Cybercab modelindeki elektrik motorunun nadir toprak metalleri içermediğini ve menzilin korunduğunu duyurdu. Bu gelişme, Çin'in nadir toprak elementlerindeki güçlü konumuna bağımlılığı azaltabilecek ancak analistler etkinin kısa vadede sınırlı olacağını belirtiyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, şirketin yeni nesil elektrikli araç teknolojisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Musk, Cybercab modelinde kullanılan elektrik motorunun nadir toprak metalleri içermediğini ve önceki modellerle benzer menzili koruduğunu söyledi.

Nadir toprak elementleri, elektrikli araçlardaki kalıcı mıknatıslar için önemli. Tesla'nın bunları kullanmaması, bu hammaddelere bağımlılığın azalması açısından kritik görülüyor. Musk, bu sonucu elde etmenin zorluğuna dikkat çekti.

Musk'ın açıklaması, Çin'in nadir toprak elementlerindeki güçlü konumu nedeniyle dikkat çekti. Tedarik zincirindeki gelişmeler, teknoloji ve otomotiv sektörlerini etkiliyor. Tesla'nın bu motoru geliştirmesi, Çin'in etkisinin geleceğine dair sorular doğurdu.

Analistler, yeni teknolojinin bağımlılığı azaltabileceğini ancak Çin'in etkisini kısa sürede kaldırmasının zor olduğunu belirtiyor. Teknolojinin yaygınlaşması ve diğer sektörlerdeki kullanımın sürmesi, Çin'in avantajını koruyabilir.

Tesla'nın nadir toprak içermeyen motoru şu an için Cybercab modeliyle öne çıktı. Musk'ın açıklaması, Tesla'nın motor teknolojisinde dönüşüm çabasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Tesla CEO'su Musk, Cybercab motorunda nadir toprak metali kullanılmadığını açıkladı - Son Dakika

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