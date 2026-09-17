Tesla Cybercab, Austin\'de 10 dakikalık yolu 70 dakikaya çıkardı

Tesla Cybercab, Austin'de 10 dakikalık yolu 70 dakikaya çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'nin Austin kentinde Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti Cybercab, normalde 10 dakika süren bir yolculuğu 70 dakikaya uzattı. Bir yolcu, aracın varış noktasının ters yönüne kilometrelerce ilerleyip Doğu Austin üzerinden uzun bir güzergah izlediğini belirtti.
Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti Cybercab, ABD'nin Austin kentinde kısa mesafeli bir yolculuğun 70 dakikaya uzamasıyla gündeme geldi. Bir yolcu, Reddit'te normalde yaklaşık 10 dakika sürmesi gereken yolculuğun 70 dakikaya çıktığını paylaştı.
Yolcuya göre araç, varış noktasının ters yönüne kilometrelerce ilerledi, ardından geri dönerek Doğu Austin üzerinden uzun bir güzergah izledi. Yolcu deneyimini "Cybercab beni bir saat boyunca rehin tuttu" sözleriyle anlattı.
Kaynak: Haber Merkezi
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