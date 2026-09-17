Tesla Cybercab, Austin\'de 10 dakikalık yolu 70 dakikaya çıkardı

Tesla'nın sürücüsüz taksi hizmeti Cybercab, ABD'nin Austin kentinde kısa mesafeli bir yolculuğun 70 dakikaya uzamasıyla gündeme geldi. Bir yolcu, Reddit'te normalde yaklaşık 10 dakika sürmesi gereken yolculuğun 70 dakikaya çıktığını paylaştı.

Yolcuya göre araç, varış noktasının ters yönüne kilometrelerce ilerledi, ardından geri dönerek Doğu Austin üzerinden uzun bir güzergah izledi. Yolcu deneyimini "Cybercab beni bir saat boyunca rehin tuttu" sözleriyle anlattı.