Tesla'dan 20 Bin Araç Geri Çağrıldı - Son Dakika
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Tesla'dan 20 Bin Araç Geri Çağrıldı

Tesla\'dan 20 Bin Araç Geri Çağrıldı
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NHTSA, Tesla'nın aşırı parlak farlardan dolayı 20 bin Model 3 ve Model Y aracını geri çağırdı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), elektrikli araç üreticisi Tesla'nın belirli Model 3 ve Model Y araçlarını geri çağırdığını duyurdu. Geri çağırma kapsamında ABD'de 20 bin 349 araç bulunuyor. Gerekçe olarak, aşırı parlak kısa farların karşıdan gelen sürücülerin görüşünü kısıtlayarak kaza riskini artırması gösterildi.

NHTSA, teknik sorunun çözümüne ilişkin yöntemin henüz netleşmediğini belirtti. Bu geri çağırma, Tesla'nın araç güvenliği konusunda düzenleyici kurumların denetimleriyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde gerçekleşti. Temmuz ayında da direksiyon kontrolünün kaybına yol açabilecek süspansiyon arızası ihbarları üzerine yaklaşık 1,2 milyon Tesla aracı hakkında ön inceleme başlatılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Güvenlik, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla'dan 20 Bin Araç Geri Çağrıldı - Son Dakika

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