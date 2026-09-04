Tesla'nın Cybercab'i ABD güvenlik kurumunun incelemesine takıldı - Son Dakika
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Tesla'nın Cybercab'i ABD güvenlik kurumunun incelemesine takıldı

Tesla\'nın Cybercab\'i ABD güvenlik kurumunun incelemesine takıldı
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Tesla, Perşembe akşamı Austin'de direksiyon simidi ve pedalı olmayan iki kişilik otonom aracı Cybercab'i tanıttı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), aracın kendi kendine güvenlik standartlarına uygun onayını araştırmaya başladı, çünkü fiziksel kontrollerin yokluğu federal kurallara aykırı olabilir.

Tesla, Perşembe akşamı merakla beklenen Cybercab'i Teksas'ın Austin kentinde tanıttı. Direksiyon simidi, fren pedalı ve yan aynaları bulunmayan iki kişilik altın renkli araç, Tesla hayranları için görkemli bir an olsa da kutlama kısa sürebilir.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Cuma günü yaptığı açıklamada Tesla'nın Cybercab'in federal motorlu araç güvenlik standartlarına (FMVSS) uygun olduğunu kendi kendine onayladığını, şimdi ise bunun nasıl yapıldığının araştırıldığını duyurdu. NHTSA, Cybercab'in sertifikasyon sürecini ve Tesla'nın hangi standartların geçersiz olduğu kararlarına dayandığını inceleyecek.

Sorun, aracın tüm fiziksel kontrollerden yoksun olması. Araçta direksiyon simidi, pedal ve yan ayna yok. Tesla bunu bir ayrıcalık olarak görürken, yetkililer bu özelliklerin genellikle motorlu araçlarda zorunlu olması nedeniyle potansiyel bir sorun olarak değerlendiriyor. Benzer bir durum daha önce Amazon'un sahibi olduğu Zoox için de yaşanmış, NHTSA incelemesi 2025'te kapanmış ve Zoox'a muafiyet tanınmıştı.

NHTSA, otonom araçların güvenli gelişimini desteklediğini ancak federal düzenleyici olarak tüm yasaların uygulanmasını sağlaması gerektiğini vurguluyor. Ajans, kurallarını otonom araçların konuşlandırılmasını kolaylaştıracak şekilde güncellemeye çalışıyor; ancak mesaj net: Kurallar değişene kadar kurallara uyulmalı.

Kaynak: Haber Merkezi

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Güvenlik, Otomobil, Trafik, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Tesla'nın Cybercab'i ABD güvenlik kurumunun incelemesine takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tesla'nın Cybercab'i ABD güvenlik kurumunun incelemesine takıldı - Son Dakika
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