Tesla'nın Cybercab'ı Austin'de
Tesla, Austin'de Cybercab robotaksisini tanıtacak. Lansman etkinliği Perşembe günü yapılacak.
Tesla'nın Cybercab robotaksisi, şirketin halihazırda araç çağırma hizmeti sunduğu Austin'de yolcular için yeni bir seçenek olacak. Şirket, Perşembe günü 'Cybercab Launch Event' düzenleyecek.
Tesla hisseleri, yatırımcıların bu lansmanı beklemesiyle Pazartesi günü güçlü bir performans sergiledi. Şirketin, Haziran 2025'te Model Y SUV'larla başlattığı araç çağırma hizmetine Cybercab'i ekleyeceği açıklaması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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