Test Sürüşünde Otomobil Kaçırıldı - Son Dakika
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Test Sürüşünde Otomobil Kaçırıldı

12.07.2026 07:01
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Şah Alam'da bir adam, test sürüşü sırasında Honda Civic otomobili kaçırdı. Polis arıyor.

Şah Alam polisi, dün gece Taman Sri Muda'daki bir galeride test sürüşü yaptığı sırada bir Honda Civic otomobili kaçıran bir adamı arıyor. Şah Alam polis şefi ACP Sarudin Samah, yerel şüphelinin daha önce araç sahibine satın alma isteğiyle ulaştığını ve saat 20.30 civarında galeriye geldiğini söyledi. Şüpheli, aracı 30.000 Ringgit nakit olarak satın almak istediğini belirterek test sürüşü yapmak istedi.

Mağdur başta izin vermese de, şüpheli aracı beğenmesi halinde satın alıp devir işlemini hemen yapacağını söyleyerek ikna etti. Şüpheli test sürüşüne çıktığında aracı kaçırdı. Olay Ceza Kanunu'nun 392. maddesi kapsamında soruşturuluyor. Bilgisi olanların 019-2255597 numaralı telefona başvurması isteniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

3. Sayfa, Dünya, Polis, Honda, Test, Suç, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Test Sürüşünde Otomobil Kaçırıldı - Son Dakika

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