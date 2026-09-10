Ticaret Bakanlığı üç Tesla Model Y ilanını inceledi, bireysel ilan yayından kaldırıldı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı üç Tesla Model Y ilanını inceledi, bireysel ilan yayından kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı üç Tesla Model Y ilanını inceledi, bireysel ilan yayından kaldırıldı
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Ticaret Bakanlığı, aynı marka ve modele ait üç Tesla Model Y ilanına ilişkin denetimi tamamladı; ilk ilanda yaptırım gerekmezken ikinci ilan için 170.015 TL fark nedeniyle idari para cezası değerlendirildi. Bireysel satıcıya ait ilan ise fiyatın düşürülmemesi üzerine yayından kaldırıldı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, "sıfırdan pahalıya birden fazla Tesla Model Y satılıyor" şikayeti üzerine açıklama yaptı. Kaplan, aynı marka ve modele ait üç taşıt ilanına ilişkin denetim sürecinin tamamlandığını bildirdi.

İlk ilanda aracın 2.703.465 TL'ye satışa sunulduğu ve Full Self-Driving (FSD) özelliğinin bulunduğu belirtildi. Markanın resmi sitesinde ömür boyu FSD opsiyon bedelinin 228.480 TL, aracın güncel liste fiyatının ise 2.474.985 TL olduğu tespit edildi. Bu iki bedelin toplamının ilan fiyatıyla örtüşmesi nedeniyle firma hakkında idari yaptırım uygulanmasına gerek olmadığı değerlendirildi.

İkinci ilanda aracın 2.645.000 TL bedelle satışa sunulduğu görüldü. Telefon görüşmesinde araçta ek donanım veya aksesuar bulunmadığı teyit edildi. Güncel satış fiyatı ile ilan fiyatı arasında 170.015 TL fark tespit edildi ve firma hakkında idari para cezası uygulanması yönünde değerlendirme yapıldı.

Bireysel satıcılı ilanda ise aynı marka ve modele ait aracın 2.750.000 TL'ye satışa sunulduğu ve fiyatın güncel baz fiyatın üzerinde olduğu belirlendi. Satıcıyla iletişime geçilerek ilan fiyatının düşürülmesi talep edildi; son kontrolde ilanın yayından kaldırıldığı tespit edildi. Bakanlık, vatandaş şikayetlerini titizlikle değerlendirdiğini ve taşıt piyasasında tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumaya yönelik denetimlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ticaret Bakanlığı üç Tesla Model Y ilanını inceledi, bireysel ilan yayından kaldırıldı - Son Dakika

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