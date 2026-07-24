Togg, Almanya'da 197 Elektrikli Araç Satışı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Togg, Almanya'da 197 Elektrikli Araç Satışı Gerçekleştirdi

Togg, Almanya\'da 197 Elektrikli Araç Satışı Gerçekleştirdi
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Togg, Almanya'da 2026'da 197 araç satışına ulaştı; leasing seçeneği yakında sunulacak.

Türkiye'nin elektrikli otomobil üreticisi Togg, Almanya pazarında 2026 yılının ilk yarısında 197 araç satışı gerçekleştirdi. Satışların 162 adedini T10X, 35 adedini T10F oluşturdu. 2025 eylülünde Almanya'ya giriş yapan Togg'un toplam satışı 337 adede ulaştı. Şirket, 2026 sonuna kadar ilk 1.000 aracı Trumore üzerinden satmayı hedefliyor.

CEO Gürcan Karakaş, kiralama seçeneğinin henüz sunulmamasının satışları etkilediğini belirterek önümüzdeki aylarda leasing seçeneğinin ekleneceğini açıkladı. Acente modeliyle satış ve servis ağının genişletilmesi planlanıyor. Togg, Avrupa'da büyüme için kompakt SUV T6X modelini 2027 ortasında tanıtmayı hedefliyor. CATL LFP bataryalı T6X'in daha uygun fiyatlı olması ve yıllık 110 bin adet satılması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Almanya, Ekonomi, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Togg, Almanya'da 197 Elektrikli Araç Satışı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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