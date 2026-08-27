Togg T6 Modeli İçin Geri Sayım Başladı
Togg'un uygun maliyetli T6 modeli 2027'de çıkacak, fiyatı 950 bin TL bekleniyor.
Togg'un daha uygun maliyetle üretilecek T6 modeli için geri sayım başladı. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'nın Dünya Ekonomik Forumu'ndaki açıklamaları sonrası T6'nın yaklaşık 950 bin TL'lik fiyat beklentisi otomobil piyasasında merak uyandırdı.
T10X ve T10F'nin neredeyse yarı fiyatına konumlandırılması beklenen modelin 2027'de yollara çıkması planlanıyor. Satışa çıkış tarihi ve fiyat detayları ise merakla bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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