Toyota, ABD'de 508.354 aracı geri çağırıyor. Geri çağırmanın nedeni, gösterge panelinin kritik güvenlik bilgilerini görüntüleyememesi ve bunun kaza veya yaralanma riskini artırması.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne göre geri çağırma, bazı 2025-2026 Camry Hybrid araçlarını kapsıyor. Araç başlatma sırasında gösterge panelindeki arıza, tehlike lambaları, sinyal lambaları, emniyet kemeri uyarı sistemi ve akıllı anahtar hatırlatıcısını devre dışı bırakabiliyor.

Bayiler, görüntü yazılımını ücretsiz olarak güncelleyecek.