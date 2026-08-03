Toyota'nın Karında Sürekli Düşüş - Son Dakika
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Toyota'nın Karında Sürekli Düşüş

Toyota\'nın Karında Sürekli Düşüş
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Toyota, mali raporunda %5 kar azalması bekliyor. Artan maliyetler ve deprem üretimi etkiledi.

Toyota, nisan-haziran dönemi için mali raporunu açıklamaya hazırlanıyor. Şirketin faaliyet karının geçen yıla göre %5 azalması ve yaklaşık 1,11 trilyon yen (7 milyar dolar) olması bekleniyor. Bu, Toyota için üst üste beşinci çeyreklik kar düşüşü olacak.

Hibrit araçlara güçlü talep sürmesine rağmen, artan maliyetler ve bazı pazarlardaki satış kayıpları sonuçları olumsuz etkiliyor. Küresel satışlar %3 gerilerken, Toyota ve Lexus'un ilk çeyrek satışları 2,5 milyon adedin hemen üzerinde kaldı. ABD'deki sınırlı büyüme, Çin, Orta Doğu, Okyanusya ve Orta-Güney Amerika'daki düşüşleri telafi edemiyor.

Çin pazarında satışlar yıllık %28 düştü; yerli elektrikli araç üreticilerinin uygun fiyatlı ve teknoloji odaklı modelleri etkili oldu. Toyota, Çin'e özel elektrikli modeller geliştirmeye çalışıyor, ancak yeni ürünlerin satışlara yansıması zaman alacak. Orta Doğu'da ise satışlar %33 azaldı; bölgedeki çatışmalar talep ve sevkiyatları vururken, alüminyum ve petrokimya fiyatlarındaki artış maliyetleri yükseltti.

Japonya'nın güneyindeki 7,1 büyüklüğündeki deprem, Toyota'nın dört fabrikasında üretimi durdurdu. Kyushu'daki tesislerin 5 Ağustos'a, Aichi'deki bir tesisin ise 7 Ağustos'a kadar kapalı kalması bekleniyor. Bu tesislerde Lexus modelleri ve hibrit araç parçaları üretiliyor. Tedarikçi Aisin'deki su borusu hasarı nedeniyle parça tedarikinde belirsizlik sürüyor; yaklaşık 200 kişi fabrikanın yeniden devreye alınması için çalışıyor.

Toyota bu mali yıl için 3 trilyon yen faaliyet karı hedefliyor. Ancak analistler, satış düşüşü, hammadde maliyetleri ve deprem kesintilerinin ardından hedefin revize edilip edilmeyeceğine odaklanmış durumda. Şirketin 4 Ağustos'ta açıklayacağı bilanço, bu zorluklarla mücadelede ne kadar dayanıklı olduğunu gösterecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Ekonomi, Deprem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Toyota'nın Karında Sürekli Düşüş - Son Dakika

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