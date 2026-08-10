Trafik Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Zorunlu trafik sigortasında yeni prim tarifeleri açıklandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre primler yaklaşık yüzde 4 arttı. Yeni tarifede sürücünün bulunduğu basamak, araç türü ve şehir primi doğrudan etkiliyor. En yüksek tutar, İstanbul'da 31 ve üzeri koltuklu, 0. basamaktaki otobüsler için 408 bin 348 lira oldu.

Otomobil sigortasında İstanbul'da 4. basamakta prim 19 bin 71 lira. En riskli 0. basamakta içten yanmalı otomobiller için 57 bin 213 lira, en düşük riskli 8. basamakta ise 9 bin 535 lira. Ankara'da 0. basamak 55 bin 594 lira, 8. basamak 9 bin 266 lira. İzmir'de en yüksek 53 bin 974 lira, en düşük 8 bin 996 lira.

Ticari taksilerde İstanbul'da 0. basamak primi 166 bin 214 liraya, 8. basamak 27 bin 702 liraya yükseldi. Ankara'da en yüksek 161 bin 510 lira, İzmir'de 156 bin 806 lira. Otobüslerde İstanbul'da 0. basamak 408 bin 348 lira, 8. basamak 68 bin 58 lira.

Sigortasız araç kullananlara 1.246 lira ceza uygulanıyor; sigorta eksikliği giderilene kadar araç trafikten men ediliyor. Kazada sigortasız aracın cezası 2.039 liraya çıkıyor ve hasar bedeli araç sahibine kalıyor. Poliçesini geç yenileyenlere her 30 gün için yüzde 5 sürprim uygulanıyor, bu oran yüzde 50'ye kadar artabiliyor.