Trafikte Aşırı Selektör Cezası

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, trafikte aşırı ve ısrarlı selektör kullanımına ilişkin emsal bir karar verdi. Karara göre, öndeki aracı taciz edecek şekilde takip mesafesini tehlikeli düzeyde azaltıp sürekli selektör yapan sürücüler, Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesi kapsamında 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecek.

Kararda, kısa süreli uyarı amaçlı selektörün suç oluşturmadığı, ancak sürekli ve rahatsız edici tekrarının cezai sorumluluk doğuracağı belirtildi. Bu içtihat doğrultusunda, ısrarlı selektör kullanan kişilere 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecek.