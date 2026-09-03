Türkiye'de 464 bin elektrikli araca karşılık şarj soketi 46 bin 665'te kaldı - Son Dakika
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Türkiye'de 464 bin elektrikli araca karşılık şarj soketi 46 bin 665'te kaldı

Türkiye\'de 464 bin elektrikli araca karşılık şarj soketi 46 bin 665\'te kaldı
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EPDK verilerine göre Türkiye'deki elektrikli araç sayısı 464 bin 873'e ulaşırken, toplam şarj noktası 46 bin 665 soketle sınırlı kaldı. Yılın ilk sekiz ayında satılan 105 bin 951 elektrikli otomobil pazarın yüzde 18,8'ini oluştururken, altyapıdaki bakım yetersizlikleri kuyruklara ve sürücü mağduriyetine yol açıyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye'de elektrikli araç sayısı 464 bin 873 adete ulaşırken, toplam şarj noktası sayısı 46 bin 665 soket olarak kaydedildi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) raporu ise yılın ilk sekiz ayında 105 bin 951 elektrikli otomobil satıldığını ve bu satışların pazarın yüzde 18,8'ini oluşturduğunu gösteriyor.

Araç sayısındaki hızlı artış, mevcut şarj istasyonlarının yetersiz kalmasına ve altyapıdaki aksaklıkların daha görünür hale gelmesine yol açıyor. Yoğun saatlerde, tatil dönemlerinde ve ana arterlerde uzun kuyruklar oluşurken, arızalı istasyonlara şirketlerin geç müdahale ettiği belirtiliyor. Vatandaşlar, binalardaki şarj ünitelerinin bakımı için yapılan başvurulara yavaş yanıt verildiğini ifade ediyor.

Şirketlerin bakım konusunda daha hızlı ve etkili olması gerektiği vurgulanıyor. İstasyon sayısı artsa da mevcut altyapının bakım süreçlerindeki yetersizlikler sürücüleri mağdur ediyor. Uzmanlar, elektrikli araç dönüşümünün sağlıklı ilerlemesi için bakım ve onarım hizmetlerinin en az yeni istasyon kurulumu kadar önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Türkiye'de 464 bin elektrikli araca karşılık şarj soketi 46 bin 665'te kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de 464 bin elektrikli araca karşılık şarj soketi 46 bin 665'te kaldı - Son Dakika
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