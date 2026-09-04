Türkiye'nin araç muayene sisteminde yapay zeka dönemi başlıyor, TURKA 2027'de devrede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin araç muayene sisteminde yapay zeka dönemi başlıyor, TURKA 2027'de devrede

Türkiye\'nin araç muayene sisteminde yapay zeka dönemi başlıyor, TURKA 2027\'de devrede
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin araç muayene sistemi 15 Ağustos 2027'de TURKA'nın devreye alınmasıyla yapay zeka destekli teknolojilere geçecek. İstanbul'daki Örnek Merkez'de sergilenen yenilikler dünya basınında geniş yankı buldu ve 34,5 milyon araçlık park ile yıllık 16 milyonluk muayene hacmini kapsayan proje küresel ilgi gördü.

Türkiye'nin araç muayene sistemi köklü şekilde değişiyor. 15 Ağustos 2027'de TURKA'nın devreye alınmasıyla başlayacak yeni dönem öncesinde İstanbul'da açılan Araç Muayene Örnek Merkezi'nde sergilenen teknolojiler dünya basınında yankı buldu. Yapay zeka destekli görüntüleme, temassız ölçüm sistemleri, robotik ekipmanlar ve merkezi veri yönetimi gibi yenilikler başta ABD, İngiltere, Almanya, İspanya ve Arjantin olmak üzere birçok ülkede haberleştirildi.

İstanbul'daki 2 bin 500 metrekarelik Örnek Merkez, iki ağır vasıta ve üç binek araç hattıyla gerçek araçlar üzerinde testler yapılmasına imkan tanıyor. Merkezde yapay zeka destekli çok noktalı kamera altyapısı, lazer ve sensör sistemleri, temassız lastik ölçümü, araç altı ve karoseri tarama teknolojileri ile robotik ekipmanlar deneylerden geçiyor. Veriler merkezi bir dijital altyapıda toplanıyor; bu sayede ekipmanların doğrulanması ve operasyon süreçlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Türkiye'deki 34,5 milyon araçlık park ve yıllık yaklaşık 16 milyonluk muayene hacmi projenin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Uluslararası medya geniş yer verdi. ABD basını, konsorsiyum ortağı Opus Group'un yapay zeka ve ölçüm teknolojilerindeki deneyimini Türkiye'ye taşımasını öne çıkardı. Yahoo! Finance, AP News ve KTLA Los Angeles gibi mecralar, Opus Group'un dünya genelinde yılda yaklaşık 30 milyon araç muayenesi gerçekleştiren birikimine dikkat çekti. İngiltere basını, 'Türkiye, 3 milyar dolarlık araç muayene dönüşümünü yapay zeka ve otomasyon üzerine kuruyor' başlığını kullandı. Almanya'da Abend Echo ve Finanzjournal Aktuell, 'TÜV döneminden sonra Türkiye'de yapay zeka çağı başlıyor' yorumunu yaptı. İspanya'nın Europa Press ajansı, Itversia Gestin'in AB mevzuatı deneyiminden yararlanılacağını aktardı; Arjantin basını ise VTV Norte'nin Buenos Aires operasyonlarındaki tecrübesine odaklandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Uluslararası, Yapay Zeka, Teknoloji, İstanbul, Otomobil, Ağustos, Türkiye, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Türkiye'nin araç muayene sisteminde yapay zeka dönemi başlıyor, TURKA 2027'de devrede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vatandaşın sofrasına gidecekti Kilolarcası son anda yakalandı Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı
Casperlar’ın bir de “çocuk yapılanması“ varmış 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz Casperlar'ın bir de "çocuk yapılanması" varmış! 51 çocuğa daha açıldı: İddialar inanılmaz
4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı 4 milyon AÖF öğrencisine üniversiteye dönme fırsatı
Fenerbahçe’de 45,5 milyon euro buhar oldu Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu
Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti Acı manzarayla karşılaştılar Kendisine ulaşılamayınca ekipler evine gitti! Acı manzarayla karşılaştılar
Kurtlar Vadisi’nin efsane malikanesi satışa çıktı Fiyatı dudak uçuklattı Kurtlar Vadisi'nin efsane malikanesi satışa çıktı! Fiyatı dudak uçuklattı

12:21
Fenerbahçe’den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası
Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası
12:13
Beşiktaş’ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü’de Rakam bomba
Beşiktaş'ta kasanın anahtarı Orkun Kökçü'de! Rakam bomba
11:35
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı Salonda korku dolu anlar
Ağırlığı kaldırdıktan saniyeler sonra yere yığıldı! Salonda korku dolu anlar
11:26
Kılıçdaroğlu’nu öfkelendiren görüntü
Kılıçdaroğlu'nu öfkelendiren görüntü
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 12:25:54. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin araç muayene sisteminde yapay zeka dönemi başlıyor, TURKA 2027'de devrede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement