Türkiye otomotiv pazarı 2026'nın ilk 8 ayında yüzde 11,91 daraldı, satışlar 719 bin 996 adede geriledi
ODMD verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları 2026'nın ilk sekiz ayında yüzde 11,91 azalarak 719 bin 996 adede geriledi. Ağustos ayında ise pazar yıllık bazda yüzde 20,28 küçülerek 81 bin 31 araç satıldı; otomobil satışları yüzde 25,16 düşüşle 61 bin 529 adet oldu.
Otomotiv pazarı, 2026'nın ilk sekiz ayında daralma gösterdi. ODMD verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 11,91 azalarak 719.996 adede geriledi.
Ağustos ayında ise otomotiv pazarı yıllık bazda yüzde 20,28 küçüldü ve toplam 81.031 araç satıldı. Otomobil satışları ise yüzde 25,16 düşüşle 61.529 adet olarak gerçekleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
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