Türkiye Otomotiv Sektörü İhracat Rekorları - Son Dakika
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Türkiye Otomotiv Sektörü İhracat Rekorları

11.07.2026 00:51
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Bakan Bolat, Türkiye'nin otomotivde 13. sırada olduğunu ve 25 milyar dolarlık ihracat yapıldığını belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde Türkiye'nin otomotiv sektöründeki küresel konumuna ilişkin verileri paylaştı. Bakan Bolat, Türkiye'nin otomotiv üretiminde dünyada 13'üncü, Avrupa'da ise 5'inci büyük üs olduğunu belirtti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Bolat, Türkiye'nin son 23 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydettiğini ifade etti. Haziran ayı itibarıyla 25 milyar dolarlık mal ihracatı ile aylık bazda tarihi bir seviyeye ulaşıldığını vurguladı. Otomotiv sektörü, geçen yıl 41,5 milyar dolarlık ihracat geliriyle lider konumunu korudu.

Türkiye, hafif ticari araç üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada dokuzuncu sırada yer alırken, otobüs üretiminde dünya dördüncüsü oldu. Bakan Bolat, sektörün başarısının elektronik, çelik ve yazılım gibi alanlarla entegre bir ekosistemden kaynaklandığını belirtti. Bakanlık olarak 45 milyar liralık ihracat destek bütçesi kullanıldığı, OİB Venture Mobilite İnovasyon Fonu ile genç girişimcilerin desteklendiği ve Turquality programı kapsamında firmaların marka faaliyetlerinin teşvik edildiği bilgisi paylaşıldı. Törende, Ford Otomotiv başta olmak üzere 133 firmaya ödüller verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Türkiye Otomotiv Sektörü İhracat Rekorları - Son Dakika

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