TVS Motor, Yeni İcra Kurulu Başkanı Atadı

Hindistan merkezli otomobil üreticisi TVS Motor, Cuma günü Peyman Kargar'ı 27 Ocak 2027'den geçerli olmak üzere icra kurulu başkanı olarak atadı.

Kargar, görevi mevcut CEO K N Radhakrishnan'dan devralacak ve Radhakrishnan o tarihe kadar görevine devam edecek.