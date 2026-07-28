Uttarakhand'da Temiz Mobilite Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uttarakhand'da Temiz Mobilite Desteği

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Dhami, temiz yakıtlı araçlar için sübvansiyon dağıttı ve sürdürülebilir ulaşım vurguladı.

Uttarakhand Başbakanı Pushkar Singh Dhami, Salı günü Mukhya Sevak Sadan'da düzenlenen törende, Uttarakhand Temiz Mobilite Geçiş Politikası-2024 kapsamında altı birincil yararlanıcı araç sahibine sermaye yardımı ve teşvik sübvansiyonu çekleri dağıttı. Ulaştırma Bakanlığı ayrıca beş ek yararlanıcı için sübvansiyon onay sürecini tamamladı. Başbakan, bu vesileyle 11 temiz yakıtlı aracı hizmete soktu.

Dhami, yardımın sadece mali destek değil, eyalet hükümetinin temiz ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi kurma taahhüdünün sembolü olduğunu belirtti. Girişimin kentsel alanlarda temiz yakıtlı toplu taşımayı teşvik edeceğini, dizel araçlardan kaynaklanan kirliliği azaltacağını ve çevre koruma çabalarını güçlendireceğini söyledi. Dünyanın iklim değişikliği tehdidiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Dhami, kalkınma ve çevre koruma arasında denge kurulması gerektiğini ifade etti.

Başbakan, Hindistan'ın Başbakan Narendra Modi liderliğinde yeşil enerjide küresel lider haline geldiğini, net sıfır emisyon hedefi ve LiFE kampanyası gibi girişimlerin bu taahhüdü gösterdiğini söyledi. Uttarakhand'ın doğal zenginliklerine dikkat çeken Dhami, eyalet hükümetinin kalkınma ve çevre korumanın el ele gitmesini sağlamak için çalıştığını belirtti. Politikanın, kentsel toplu taşımayı modernleştirmeyi, eskiyen dizel araçların kirliliğini azaltmayı ve CNG gibi temiz yakıtları teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti.

Dhami, Dehradun, Haridwar ve Haldwani'de elektrikli otobüs operasyonlarının genişletildiğini ve EV şarj istasyonlarının kurulduğunu açıkladı. Ayrıca teleferik projeleri ve modern ulaşım sistemleriyle trafik yönetiminin iyileştirileceğini ve dağlık bölgelerde kirliliğin azaltılacağını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Enerji, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Uttarakhand'da Temiz Mobilite Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak
Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti Meyvecilik projesi köyün refah seviyesini değiştirdi: Göç durdu, işsizlik bitti
Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL Toprak, saman ve keçi kılıyla yapılıyor ve 18 yıla kadar dayanıyor: Fiyatı 12 bin TL
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı İsrail basını: Netanyahu, İran kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle ABD ziyareti için ülkeden gizlice ayrıldı
Kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Erol Can Güncü tutuklandı Kırmızı bültenle aranan firarilere yönelik şarkı sözleri nedeniyle gözaltına alınan Erol Can Güncü tutuklandı

20:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Irak, Türkiye’ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Irak, Türkiye'ye günlük 1 milyon varil petrol verecek
19:37
CHP İstanbul’da deprem Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler
CHP İstanbul'da deprem! Özgür Çelik ile birlikte istifa ettiler
19:12
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek
Kulisleri sallayacak iddia: Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek
18:49
İnegöl’de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk site havuzunda ölü bulundu
18:01
Tatil için geldiği Bodrum’da kaçırılıyordu
Tatil için geldiği Bodrum'da kaçırılıyordu
18:01
Nizip’te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Nizip'te fıstık tarlası yangını: Bir kişi ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2026 20:56:31. #7.12#
SON DAKİKA: Uttarakhand'da Temiz Mobilite Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.