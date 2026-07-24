V2G Projesi: Elektrikli Araçların Yeni Ekonomik Rolü
Otomobiller, ABD'deki V2G projesi sayesinde enerji şebekesine katkı sağlayarak ekonomik değer kazanıyor.
Otomotiv dünyası elektrikli araçları uzun süredir çevreci ulaşım araçları olarak tanıtsa da, asıl büyük dönüşüm enerji sektöründe yaşanıyor. ABD'de Massachusetts merkezli enerji devlerinin başlattığı V2G projesi, araçların şebekeye enerji vermesini sağlayarak otomobil sahipliğine yeni bir ekonomik boyut kazandırıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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