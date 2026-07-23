Vergi Davalarında Çelişkili Kararlar Danıştay'a Taşındı - Son Dakika
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Vergi Davalarında Çelişkili Kararlar Danıştay'a Taşındı

Vergi Davalarında Çelişkili Kararlar Danıştay\'a Taşındı
23.07.2026 14:21
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İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, farklı kararlar üzerine Danıştay'dan hukuki değerlendirme istedi.

Vergi ve cezaların dava konusu yapılması ve bölge idare mahkemelerinde farklı kararlar çıkması üzerine İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, aykırılığın giderilmesini Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulundan talep etti. Danıştay'ın 18 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla konunun hukuki değerlendirmesi yapılarak 're'sen araştırma ilkesi' hatırlatıldı.

ATV tipi araçların tip onay belgesinde 'T3-Traktör' olarak gösterilmesi ve bayilerin bu araçları traktör olarak ÖTV'siz satması üzerine vergi müfettişleri inceleme başlattı. Vergi mevzuatına göre traktör satışlarında ÖTV oranı yüzde 0 iken, ATV cinsi araçlarda bu oran yüzde 25 olarak uygulanıyor. İncelemelerde, araçların tip onay belgesinde cinsinin T3-Traktör olmasına rağmen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'nda ATV olarak yer aldığı iddiasıyla 2020 yılı için özel tüketim vergileri tarh edilmiş ve vergilerin bir katı tutarında ceza kesilmişti.

Bayiler tarafından açılan vergi davalarında farklı mahkemelerden çelişkili kararlar çıktı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, İstanbul 3. ve 8. Vergi Dava Daireleri ile Bursa 1. Vergi Dava Dairesi'nin kararları arasında aykırılık bulunduğunu belirterek Danıştay'a başvurdu. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, vergi mahkemelerinin sadece belgelere veya vergi dairesinin iddialarına göre karar vermemesi gerektiğine hükmetti. Kararda, araçların gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılması için gerekirse bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği belirtildi. Bu karar, tip onay belgesindeki nitelemenin tek başına belirleyici olmadığını ve 'kıyas yasağı' ilkesi açısından da önem taşıdığını ortaya koydu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Vergi Davalarında Çelişkili Kararlar Danıştay'a Taşındı - Son Dakika

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