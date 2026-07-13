Volkswagen 100 Bin İşçi Çıkarma Planlıyor

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, çalışanlara gönderdiği iç bir notta, şirketin rakipleriyle rekabet edebilmesi için yaklaşık 50 bin ek işten çıkarma yapması gerekebileceğini belirtti. Bu, daha önce duyurulan 50 bin kişilik işten çıkarmayla birlikte toplamın 100 bine ulaşabileceği anlamına geliyor.

Blume, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisini düzene sokmaya çalışıyor. Şirketin karları, milyarlarca avroluk tarife maliyetleri, Çin'deki sert rekabet ve Alman üretim ağını daha verimli hale getirme baskısı nedeniyle düştü. Blume, raporlara göre şirketin rakiplerine kıyasla yüzde 20 oranında maliyet dezavantajı olduğunu hesapladıklarını ve bunun teorik olarak dünya çapında 50 bin kişilik bir işten çıkarma daha gerektirdiğini ifade etti.

Şirket, daha önce 100 bin işten çıkarma olasılığına ilişkin haberleri yorumlamamıştı. Blume, notunda işçi temsilcilerinin fabrika kapatmalarını içeren yeniden yapılandırma planlarını bloke ettiğini, ancak Emden, Hannover, Zwickau ve Neckarsulm fabrikalarının 2030'larda rekabetçi kullanım senaryolarını hala doğrulayamadıklarını söyledi.