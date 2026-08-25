Volkswagen'de İşten Çıkarma Alarmı - Son Dakika
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Volkswagen'de İşten Çıkarma Alarmı

Volkswagen\'de İşten Çıkarma Alarmı
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Volkswagen CEO'su, maliyet kesintileri nedeniyle 50,000 işçi olası kaybını duyurdu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in CEO'su Oliver Blume, Salı günü Wolfsburg fabrikasındaki yaklaşık 10.000 işçiye hitaben yaptığı konuşmada, şirketin ciddi maliyet kesintileriyle karşı karşıya olduğunu ve binlerce iş kaybı yaşanacağını söyledi. Uzun süredir Alman sanayisinin öncüsü olan VW, Çin rekabeti, ABD tarifeleri ve Avrupa'daki düşük talep nedeniyle zor günler geçiriyor.

Volkswagen Grubu'nda daha önce 50.000 iş kesintisi kararlaştırılmıştı. Blume, dünya genelinde 50.000 kişilik ek bir kesinti daha gerekebileceğini, bunun yaklaşık yarısının Almanya'da olacağını ifade etti. Ayrıca Almanya'daki üç VW fabrikası ve bir Audi fabrikasının uzun vadeli geleceği konusunda belirsizlik olduğunu ima etti. Blume, Almanya'da mevcut gidişatın sürmesi halinde yıllık 1,5 milyar euroluk kalıcı bir dezavantaj oluşacağını ve acil harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Sendikalar, planların önce medyaya sızmasının ardından yönetimi işçilere karşı şeffaf olmamakla suçladı. VW Çalışma Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, Blume'un kesintilerin nasıl yapılacağını açıklayamadığını ve işçilerin bilgilendirilmediğini söyledi. IG Metall lideri Christiane Benner ise iş kaybı yerine başka maliyet önlemleri alınmasını önerdi.

Çin'de satışların düşmesi VW için kalıcı bir sorun haline gelirken, Chery ve BYD gibi Çinli rakipler Avrupa'da pazar payını artırıyor. Diğer üreticiler de Alman fabrikalarının daha verimli çalışması gerektiğini belirtiyor. BMW ve Mercedes-Benz, maliyetlerin daha düşük olduğu Macaristan'da üretimi genişletiyor. Volkswagen'deki kesintiler, Almanya'nın ortak karar alma sistemi nedeniyle sendikalar ve eyalet yönetimiyle müzakere edilmek zorunda; bu da sürecin uzun ve çetin geçeceğini gösteriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, CEO, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen'de İşten Çıkarma Alarmı - Son Dakika

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