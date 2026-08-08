Volkswagen'de Yeniden Yapılanma Çağrısı
Porsche SE, Volkswagen'in maliyetleri düşürerek iş kaybı ve fabrika kapanmalarına dikkat çekti.
Volkswagen'in en büyük hissedarı Porsche SE, grubun yeniden yapılanma sürecinde fazla kapasitenin azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi ve karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
Yönetimin planı ise 50 bin kişiye kadar ek iş kaybı ve Almanya'daki dört fabrikanın kapanması ihtimalini gündeme getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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