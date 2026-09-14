Volkswagen, Hannover\'de yenilenen Caddy ve Multivan\'ı sergiledi

Volkswagen Ticari Araç, 15-20 Eylül tarihleri arasında Hannover'de gerçekleşen IAA Transportation 2026'da yenilenen Caddy ve Multivan modellerini sergiledi.

Yeni Caddy ve Yeni Multivan; tasarım, dijitalleşme, konfor ve sürüş destek sistemleri açısından geliştirildi. Bu modellerin 2026 yılının son çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.