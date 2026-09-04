Volkswagen'in Gelecek Planı 2030 kapsamında 50 bin kişiyi işten çıkaracağı duyuruldu - Son Dakika
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Volkswagen'in Gelecek Planı 2030 kapsamında 50 bin kişiyi işten çıkaracağı duyuruldu

Volkswagen\'in Gelecek Planı 2030 kapsamında 50 bin kişiyi işten çıkaracağı duyuruldu
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Volkswagen Group, artan küresel rekabet karşısında rekabet gücünü artırmak için 'Gelecek Planı 2030'u açıkladı ve yaklaşık 50 bin kişilik işten çıkarma ile model portföyünü yaklaşık yarı yarıya azaltmayı planladığını duyurdu.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Group, artan küresel rekabet ve değişen pazar koşulları karşısında rekabet gücünü artırmak amacıyla büyük bir dönüşüm stratejisi olan Gelecek Planı 2030'u duyurdu. Şirket, bu kapsamda yaklaşık 50 bin kişilik işten çıkarma ve araç model portföyünü yaklaşık yarı yarıya azaltmayı planladığını açıkladı.

Volkswagen, işgücü azaltımının yönetim pozisyonlarını da içereceğini ve şirketin işgücü kapasitesini ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirmenin gerekli olduğunu belirtti. Şirket, "Yoğunlaşan küresel rekabet, değişen talep ve otomotiv sektöründeki teknolojik değişim göz önüne alındığında, işgücü kapasitesinin ekonomik gerçeklikle tutarlı bir şekilde uyumlandırılması şarttır" ifadelerini kullandı.

Yeniden yapılandırma çerçevesinde Volkswagen, 2035 yılına kadar model portföyünü yaklaşık %50 oranında sadeleştirmeyi ve ürün karmaşıklığını yaklaşık %75 azaltmayı hedefliyor. Şirket, öncelikli modellerin tasarım ve teknolojide öne çıkmasını ve daha az varyanta odaklanmaktan fayda sağlamayı beklediğini belirtti.

Ayrıca Volkswagen, araç platformlarını, elektronik mimarilerini, sürücü destek sistemlerini ve yazılımını Batı ve Doğu yarım küre pazarlarının gereksinimlerine göre uyumlu hale getirdiğini açıkladı. Şirket, Avrupa'daki fabrikaları için sürdürülebilir ve rekabetçi bir üretim yapısı konseptini Haziran 2027 sonuna kadar geliştirmeyi planladığını söyledi.

Denetim Kurulu, dönüşüm planı kararında Volkswagen Group'un Avrupa üretim kapasitesinin şu anda talepten 500 binden fazla araçla fazla olduğunu kabul etti. Şirket, Emden, Zwickau, Hannover ve Neckarsulm fabrikaları için 2031-2034 döneminde kademeli olarak rekabetçi bir gelecek üretim tahsisi sağlanamayacağını belirtti.

Çin stratejisine ilişkin olarak Volkswagen, Çin otomotiv pazarındaki genel büyümeye ilişkin revize edilmiş beklentilere göre iş stratejisini uyarladığını söyledi. Şirket ayrıca Çin'den Küresel Güney pazarlarına ihracat işini genişletmeyi planladığını açıkladı. Yeniden yapılandırma, Volkswagen'in ürün ve üretim yapısını basitleştirmeyi, maliyetleri düşürmeyi ve giderek zorlaşan küresel otomotiv pazarında grubun rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen'in Gelecek Planı 2030 kapsamında 50 bin kişiyi işten çıkaracağı duyuruldu - Son Dakika

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