Volkswagen'in Karı Yüzde 32,9 Düştü - Son Dakika
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Volkswagen'in Karı Yüzde 32,9 Düştü

Volkswagen\'in Karı Yüzde 32,9 Düştü
24.07.2026 11:21
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Volkswagen, ikinci çeyrek net karının düşüşünü ve satış tahminlerini revize etti.

Volkswagen, ikinci çeyrek net karının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9 düşüşle 1,54 milyar euro olduğunu açıkladı. Sonuç, ABD'de ID.4 üretimini durdurma karşılığı ve daha düşük marjlı ürün satışlarından etkilendi.

Şirket, yıl için satış tahminini düşürerek sabit veya yüzde üçe kadar düşüş beklediğini belirtti. Finans şefi Arno Antlitz, maliyetleri yapısal olarak düşürme çabalarını hızlandırmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi

Volkswagen, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen'in Karı Yüzde 32,9 Düştü - Son Dakika

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