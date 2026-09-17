Volkswagen, maliyet artışı ve Çin rekabeti nedeniyle Seat\'ın üretimden çekilmesini tartışıyor

Volkswagen, maliyet artışı ve Çin rekabeti nedeniyle Seat'ın üretimden çekilmesini tartışıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Volkswagen çatısı altındaki Seat için yeni model yatırımlarının durdurulması ve markanın zamanla üretimden çekilmesi seçenekleri gündeme geldi. Karar, otomotivde maliyetlerin artması ve Çinli üreticilerin küresel pazarda yükselmesiyle markanın geleceğini tartışmaya açtı.
Otomotiv sektöründe maliyetlerin artması ve Çinli üreticilerin küresel pazarda yükselmesi, Volkswagen çatısı altındaki İspanyol marka Seat'ın geleceğini tartışmaya açtı.
Şirket yönetiminde, Seat için yeni model yatırımlarının durdurulması ve markanın zamanla üretimden çekilmesi seçenekleri gündeme geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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