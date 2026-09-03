Volkswagen Passat Pro\'nun 2027 modeli Çin\'de 5 versiyonla satışta

Volkswagen, Çin pazarı için hazırladığı Passat Pro'nun 2027 model versiyonunu satışa sundu. SAIC-Volkswagen ortaklığıyla üretilen araç, tamamen yeni bir nesil olmaktan çok mevcut modelin donanım ve teknoloji açısından güncellenmiş hali olarak konumlandırılıyor ve beş farklı versiyonla satışa çıkıyor.

Yeni Passat Pro'da iki turbo benzinli motor seçeneği bulunuyor. 1.5 litrelik motor 160 beygir, 2.0 litrelik motor ise 220 beygir güç üretiyor. Her iki motor da 7 ileri çift kavramalı şanzımanla eşleştiriliyor. 0-100 km/saat hızlanması 1.5 litrelikte 9.5 saniye, 2.0 litrelikte 7.6 saniye. Ortalama yakıt tüketimi WLTC'ye göre sırasıyla 5.93 ve 6.87 litre olarak açıklanıyor.

İç mekanda 10.3 inç dijital gösterge paneli, 15 inç multimedya ekranı ve ön yolcu için 11.6 inç eğlence ekranı sunuluyor. Bilgi-eğlence sistemi Qualcomm Snapdragon 8155 işlemciden güç alırken, DeepSeek ve Baidu Wenxin yapay zeka modelleriyle donatılmış. Dış tasarımda IQ. Light Matrix LED farlar, boydan boya stop grubu ve aydınlatmalı Volkswagen logosu öne çıkıyor. Ayrıca daha sportif siyah detaylar ve 19 inç jantlar içeren bir paket de seçenekler arasında.