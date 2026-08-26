Volkswagen Tukan, Güney Amerika'da Tanıtıldı - Son Dakika
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Volkswagen Tukan, Güney Amerika'da Tanıtıldı

Volkswagen Tukan, Güney Amerika\'da Tanıtıldı
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Volkswagen, Güney Amerika için yeni pickup modeli Tukan'ı tanıttı. Rakipleriyle mücadele edecek.

Volkswagen, Güney Amerika'da uzun süredir görev yapan Saveiro'nun yerini dolduracak yeni kompakt pickup modeli Tukan'ı görücüye çıkardı. Bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan, geliştirilen ve üretilecek olan Tukan; Fiat Strada ve Chevrolet Montana gibi segmentin güçlü oyuncularına rakip olacak.

Tukan'ın dış tasarımında Volkswagen'in SUV ailesinden tanıdık detaylar göze çarpıyor. Özellikle Tiguan'dan esinlenen çizgiler, keskin gövde hatları, LED aydınlatmalar ve geniş bal peteği formlu alt ızgara, araca daha kaslı bir görünüm kazandırıyor. Yeni pickup iki farklı karakterle sunulacak. İş odaklı Robust versiyonu tek kabinli gövde, boyasız tamponlar ve çelik jantlarla daha sade bir yapı sunarken, çift kabinli Extreme versiyonu binek otomobilleri andıran daha şık bir tasarıma sahip. Kanarya Sarısı gövde rengi ve koyu renkli alaşım jantlar, bu versiyonun sportif karakterini güçlendiriyor.

Tukan, Volkswagen'in T-Cross'ta kullandığı MQB altyapısının pickup kullanımına göre yeniden düzenlenmiş bir türevi üzerine geliştirildi. Alman üretici, bu platformda önemli bir değişikliğe de imza attı. Standart torsiyon çubuğu yerine yaprak yaylı arka süspansiyon tercih edilerek yük taşıma kapasitesinin artırılması hedeflenirken, sürüş konforunun da korunması amaçlanıyor. Modelin dayanıklılığını doğrulamak için geliştirme sürecinde 2 milyon kilometrenin üzerinde test gerçekleştirildi. Motor gamında bölgeye uygun esnek yakıtlı seçeneklerin yanı sıra 1,5 litrelik dört silindirli turbo TSI motor ve hafif hibrit teknolojisi de bulunacak.

Üretim Brezilya'da yapılacak. Tukan, Volkswagen'in Güney Amerika operasyonlarına yönelik açıkladığı 3,9 milyar dolarlık yatırım planının önemli parçalarından biri olarak konumlandırılıyor. Modelin parçalarının yaklaşık yüzde 76'sının bölgeden tedarik edilmesi ve üretimin Brezilya'daki São José dos Pinhais tesisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Volkswagen'in yeni pickup modeli için ilk teslimatların 2027'nin ilk yarısında başlaması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Güney Amerika, Volkswagen, Teknoloji, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Volkswagen Tukan, Güney Amerika'da Tanıtıldı - Son Dakika

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