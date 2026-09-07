VW, Osnabrueck fabrikasını savunma üretimine dönüştürmek için ön anlaşma imzaladı - Son Dakika
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VW, Osnabrueck fabrikasını savunma üretimine dönüştürmek için ön anlaşma imzaladı

VW, Osnabrueck fabrikasını savunma üretimine dönüştürmek için ön anlaşma imzaladı
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Volkswagen, Almanya'daki Osnabrueck fabrikasını savunma sanayi üretimine dönüştürmek için ön anlaşma sağladı. Tesis, 2027'de araç üretimini sonlandırıp İsrailli Aurelius Capital ve Aşağı Saksonya eyaletine satılacak; yaklaşık 1.400 çalışanın işi korunacak.

Volkswagen (VW), Almanya'daki Osnabrueck fabrikasını savunma sanayi üretimine dönüştürmek için ön anlaşma sağladı. Düşük maliyetli Çinli rakipleriyle rekabette zorlanan şirket, tarihinin en büyük yeniden yapılanma sürecinde otomotiv tesislerinin askeri üretime kaydırılmasında öncü bir taslağa imza attı.

İlk anlaşma şartlarına göre Volkswagen, araç üretiminin 2027 yazında sona ereceği tesisi İsrailli Aurelius Capital ve Aşağı Saksonya eyalet yönetimine satacak. İşçi temsilcileri ile sendika yetkilileri, bu devir hamlesi sayesinde tesisteki 1.800 kişiden yaklaşık 1.400'ünün istihdamının korunabileceğini açıkladı.

Ön anlaşma uyarınca tesiste ilk 'çapa proje', İsrail'in Demir Kubbe, Davud Sapanı ve Arrow hava savunma sistemlerini üreten Rafael Advanced Defense Systems ile iş birliğiyle yürütülecek. Proje kapsamında Almanya ve Avrupa için hava savunma sistemi bileşenleri üretilmesi planlanıyor.

Zayıf talep, yüksek maliyetler ve Çin rekabeti nedeniyle Almanya'daki dört fabrikasını kapatma veya dönüştürme riski olan Volkswagen, artan savunma harcamalarını atıl kapasiteyi değerlendirmek için fırsat görüyor. Devir yapısında Aurelius Capital çoğunluk hissesine sahip olacak, eyalet de ortak yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Aşağı Saksonya, Volkswagen, Otomobil, Almanya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil VW, Osnabrueck fabrikasını savunma üretimine dönüştürmek için ön anlaşma imzaladı - Son Dakika

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