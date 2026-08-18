Yalova'da Sıfır Araçta Gizli Hasar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yalova'da Sıfır Araçta Gizli Hasar

Yalova\'da Sıfır Araçta Gizli Hasar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avukat Gizem Günaştı, yeni aldığı aracında ayıplı bulgular tespit etti ve değişim talep etti.

Yalova'da yaşayan avukat Gizem Gülsen Günaştı, 8 Temmuz'da 2 milyon 385 bin lira değerindeki sıfır aracını teslim aldıktan hemen sonra ekspertize götürdü. Yapılan incelemede aracın ön kaputunda sök-tak işlemi yapıldığı ve diğer bölümlere göre boya kalınlığının yüksek olduğu tespit edildi.

Bu bulgular üzerine Günaştı, aracının ayıplı olduğunu belirterek değiştirilmesi yönünde talepte bulundu. Olay, sıfır araçlarda bile gizli hasar olabileceğini bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Yalova, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Yalova'da Sıfır Araçta Gizli Hasar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor Nişasta bazlı şekerlerdeki yüksek fruktoz çocukların sağlığını tehdit ediyor
Alanya’da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı Alanya'da aile trajedisi: Eşini ve kayınvalidesini bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Bağcılar’da komşu kavgası: 4 yaralı Bağcılar'da komşu kavgası: 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sayıda atama ve görevden alma kararı
Resmi Gazete’de yayınlandı: ÖSYM Başkanı Ersoy görevde kaldı, 10 üniversiteye yeni rektör atandı Resmi Gazete'de yayınlandı: ÖSYM Başkanı Ersoy görevde kaldı, 10 üniversiteye yeni rektör atandı
Aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün’ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı Aralarında İran, Katar, Kuveyt ve Ürdün'ün de bulunduğu 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı

21:09
Bakan Gürlek: Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek: Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e yönelik saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı
20:59
Saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Saldırıya uğrayan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in sağlık durumu hakkında ilk açıklama
20:47
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada
20:46
Gaziantep’te Yeni Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı
Gaziantep'te Yeni Partili vekili bıçaklayan ismin de YENİ Parti saflarına geçtiği ortaya çıktı
20:46
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
19:49
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Bıçaklanan Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, sedye üzerindeyken saldırganın ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2026 22:04:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Yalova'da Sıfır Araçta Gizli Hasar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.