Yeni Eksper Atama Sistemi

Yeni düzenlemeyle birlikte en dikkat çeken değişiklik eksper atamalarında yaşandı. Kaza sonrası hasarı inceleyecek eksperler artık sigorta şirketleri veya taraflar tarafından değil, merkezi dijital sistem üzerinden otomatik olarak belirlenecek. 'Akıllı eksper ataması' uygulamasıyla tarafsızlığın artırılması, süreçlerin hızlandırılması ve uygulama birliğinin sağlanması amaçlanıyor.

40 bin lirayı aşan tüm hasar dosyalarında bağımsız eksper tarafından fiziki inceleme yapılması ve rapor hazırlanması zorunlu hale geldi. Bu uygulamayla hasar tespitlerinde farklı değerlendirmelerin önüne geçilmesi ve onarım maliyetlerinin standartlaştırılması hedefleniyor.

Değer kaybı tazminatlarında vatandaşların ayrıca başvuru yapmasına veya hukuki süreç başlatmasına gerek kalmayacak. Hasarı inceleyen eksper, aracın fiziksel zararını tespit ederken aynı zamanda değer kaybını da hesaplayacak. Böylece onarım bedeli ile değer kaybı tek raporda yer alacak ve tazminat süreci tek dosya üzerinden yürütülecek.

Orijinal parçanın temin edilemediği durumlarda muadil ya da yeniden kullanılabilir parça takılabilmesi için araç sahibinin yazılı onayı zorunlu olacak. Bu düzenlemeyle araç sahiplerinin onarım sürecindeki tercih haklarının korunması ve bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Yapılan değişiklikler yalnızca trafik sigortasını kapsamadı. Kasko poliçelerinde ağır hasar ve tam hasar dosyalarında görev alacak eksperler de merkezi otomasyon sistemi üzerinden atanacak. Böylece her iki sigorta türünde aynı dijital atama sistemi kullanılacak.

1 Eylül itibarıyla 'Alo 193 Sigorta Hasar, İhbar ve Şikayet Hattı' hizmete başlayacak. Vatandaşlar bu hat üzerinden trafik ve kasko hasar ihbarlarını tek merkezden gerçekleştirebilecek, süreç hakkında bilgi alabilecek ve şikayetlerini iletebilecek.

Maddi veya bedeni hasarlı trafik kazalarında haklı bir gerekçe olmaksızın olay yerini terk eden sürücüler, sigorta şirketinin ödediği tazminatların rücu edilmesiyle karşılaşacak. Bu durumda sigorta şirketi ödediği tazminatı sigortalıdan geri tahsil edebilecek.