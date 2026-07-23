Yeni hibrit altyapıya sahip Golf ve T- Roc modelleri, elektrik enerjisini harici bir şarj kaynağı yerine sürüş sırasında elde ediyor. Sistem; frenleme anında açığa çıkan enerjiyi geri kazanan rejenere yapısıyla ve turbo benzinli üniteyi jeneratör olarak kullanarak kendisini şarj ediyor.
Son Dakika › Otomobil › Yeni Hibrit Golf ve T-Roc Modelleri Tanıtıldı - Son Dakika
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