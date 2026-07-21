Yeni Hyundai Kona Tanıtıldı

Hyundai, Kona'nın üçüncü neslini (SX3) tanıttı. Yeni model, "Crater" tasarım yaklaşımıyla fütüristik bir ön yüz ve parametrik piksel aydınlatmalar kazanıyor. İç mekanda çift 12.3 inçlik panoramik ekranlar, köprü tipi orta konsol ve vites kolunun direksiyon arkasına taşınmasıyla geniş depolama alanı sağlanmış.

Güç aktarma organında ise 1.6 litrelik hibrit sistem kullanılıyor. Arka aksa eklenen elektrik motoru sayesinde toplam 178 beygir güç üreten sistem, düşük yakıt tüketimi ve V2L teknolojisiyle dikkat çekiyor.