Başkan Demir, İç Anadolu Belediyeler Birliği 1. Başkan Vekili seçildi

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Antalya'da düzenlenen İç Anadolu Belediyeler Birliği 73. Olağan Meclis Toplantısı ve Eğitim Semineri'nde önemli bir göreve getirildi. Birlik başkanlığını yürüten Fethi Yaşar'ın teklifi ve 300'ün üzerinde belediye başkanının oyuyla Başkan Demir, birliğin 1. Başkan Vekili seçildi.

Toplantıda konuşan Başkan Demir, böylesi önemli ve köklü bir yapıda görev almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "35 yılı aşkın geçmişe sahip İç Anadolu Belediyeler Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği'nden sonra ülkemizin en önemli birliklerinden biridir. Bu onurlu göreve şahsımı layık gören herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Ardahan Belediyesi'nin adının başkent Ankara'da yankılanmasının kendisi ve hemşerileri adına büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Başkan Demir, üstlendiği sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağını vurguladı.

Demir ayrıca, birlik başkanı Fethi Yaşar başta olmak üzere tüm üye belediye başkanlarına, Birlik Genel Sekreteri Salim Çoruk'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - ARDAHAN