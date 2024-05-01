1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Amasya\'da Kutlandı

Politika

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Amasya'da halaylarla kutlandı.

İşçiler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar Künç Köprüsü ile Yavuz Selim Meydanı arasında yürüyüş yaptı. Polisin tedbir aldığı meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan konuşmalar sonrası bir süre çalınan davul zurna eşliğinde halay çeken grup daha sonra dağıldı.

Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı ve KESK dönem sözcüsü Mustafa Ölgün, "Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, barışın hakim olduğu bir dünya için omuz omuza verelim. Birlik, mücadele ve dayanışma günümüz 1 Mayıs kutlu olsun" diye konuştu.

Etkinliğe, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve CHP yöneticileri de katıldı. - AMASYA