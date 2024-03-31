31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, engel tanımayarak ve bahane üretmeden sandığa giden 101 yaşındaki Zekiye Sertoğlu, İzmir Karaburun'da oyunu kullandı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de oy kullanma işlemleri sürüyor. 101 yaşındaki Zekiye Sertoğlu, bir kadın belediye başkanı tarafından yönetilen İzmir Karaburun'da, İskele Mahallesi'ndeki evinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk baskılı fularıyla ve tekerlekli sandalyesi ile çıkarılarak oyunu kullanmak üzere kayıtlı bulunduğu sandığa götürüldü. 101 yaşındaki Zekiye teyze, Karaburun İlkokulu'nda 1007 No'lu sandıkta oyunu kullanırken, sandık kurulundaki tüm siyasi partilerin mensuplarının alkışları arasında oy zarfını sandığa attı. - İZMİR
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YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 17.00'de tüm oy sayım işlemleriyle ilgili genel bilgi vereceklerini ve daha sonra yayın yasaklarının kaldırılacağı saat hakkında karar vereceklerini açıkladı. YSK, saat 21'de ilan edilen yayın yasaklarının kaldırıldığı saati ilan etmeden seçim sonuçlarıyla ilgili açıklama yapmama ricasında bulundu.
Adana'nın Kozan ilçesinde saat 17.00 itibari ile sandıklar kapanırken oy sayımı başladı. Kozan'da 99 bin 088 seçmen bugün yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitti. İlçede Kozan Belediye Başkanlığı için 16 aday yarıştı.
Manisa'da saat 17.00 itibariyle mahalli idareler seçimlerinde oy kullanma işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte sandıklarda oy sayımına başlandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarının duyurulmaya başlanması öncesi son hazırlıklarını tamamladı. İl başkanlığı binası önünde platform kuruldu ve güvenlik önlemleri alındı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarını buradan takip edecek.
Bursa'da yapılan seçimlerde oy kullanma işlemi tamamlandı ve sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.
Kilis'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy sayımı devam ediyor. Kilis'te 95 bin 878 seçmenin 415 sandıkta oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra sandıklar açılarak oylar sayılmaya başlandı.
İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah 08.00'de oy verme işlemleri başlamıştı. 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi. Sandıklardaki oyların sayımına başlandı. 32 ilde ise sabah saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi 16.00'de sona ermişti.
CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı, vatandaşlara oy kullanmaları ve sandıklara sahip çıkmaları çağrısı yaptı. Tüzün, Bilecik'te sandığa katılım oranının yüksek olacağını tahmin ettiklerini belirtirken; Subaşı ise oy kullanmayan vatandaşları sandığa oy kullanmaya ve saat 17:00'den sonra sandıklara sahip çıkmaya davet etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, sandıkların açılmasına dakikalar kala açıklanan seçim anketine sert tepki gösterdi. Şen, "Seçimler demokrasi şölenleridir. Ancak, bir kısım anketlerle bu şölene gölge düşürmek isteyen art niyetli insanların olduğu gözükmektedir. Bugün ve özellikle bu saatlerde yayınlanan anketlerin hiçbir bilimsel geçerliliği ve güvenliği yoktur" dedi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tüm Türkiye'de sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen saatlere göre oy kullanma işlemleri tamamlandı. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sürecinin sorunsuz tamamlandığını ve sayım işlemlerinin devam ettiğini açıkladı. Yayın yasakları hakkında ise kurulun toplanacağı belirtildi.
Kastamonu'da 31 Mart Yerel İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işlemi sona erdi ve sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayma işlemine başlandı. Polis ve jandarma ekipleri okullarda güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Bin 654 sandıkta 295 bin 443 seçmenin bulunduğu Kastamonu'da oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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