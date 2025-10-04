Suç işleyen çocuklara verilen cezalar artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Suç işleyen çocuklara verilen cezalar artıyor

Suç işleyen çocuklara verilen cezalar artıyor
04.10.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan 11. Yargı Paketi ile 15 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını doldurmamış suçlulara verilecek hapis cezasının üst sınırı, ağırlaştırılmış müebbet hapsi için 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak.

AK Parti milletvekillerince hazırlanan 11. Yargı Paketi ile 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla çıkarılacak.

ÇOCUK SUÇLULARA VERİLEN CEZALARA YENİ DÜZENLEME

AK Partili TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarına devam ediyor.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle, suç işleyen çocuklara verilen hapis cezalarıyla ilgili düzenlemelere gidilecek.

Teklife göre, Türk Ceza Kanunu'nun "Yaş küçüklüğü" başlıklı 31'inci maddesinde değişiklikler yapılacak.

CEZA ÜST SINIRI 24 YILDAN 27 YILA ÇIKARILACAK

15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla, müebbet yerine hükmedilen hapis cezasının 12 yıl olan üst sınırı da 18 yıla yükseltilecek. Böylece, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış kişiler hakkında, suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 18 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek.

BU DURUMLARDA İNDİRİM YAPILMAYACAK

Kasten öldürme suçunu işleyen 15-18 yaş çocuklara verilecek cezada, kasta dayalı kusurun ağırlığı, güdülen amaç, suçun işleniş şekli, daha önceden kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilmiş olma durumlarında indirim yapılmayacak.

Kaynak: AA

AK Parti, Politika, Mahkeme, Güncel, Yargı, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Suç işleyen çocuklara verilen cezalar artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp “Dürümflasyon“ hesabı yaptı Kürsüye elinde tavuk dürümle çıkıp "Dürümflasyon" hesabı yaptı
Beyoğlu’nda Cinayet: Para Vermeyince Bıçaklandı Beyoğlu'nda Cinayet: Para Vermeyince Bıçaklandı
Ankara’nın 5 ilçesinde su kesintisi On binlerce kişi suya uzun süre ulaşamayacak Ankara'nın 5 ilçesinde su kesintisi! On binlerce kişi suya uzun süre ulaşamayacak
Ünlü çay devi Türkiye pazarından çekiliyor 39 yıllık üretim faaliyetlerini durdurdu Ünlü çay devi Türkiye pazarından çekiliyor! 39 yıllık üretim faaliyetlerini durdurdu
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada çocukları müşteki olarak ifade verdi Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada çocukları müşteki olarak ifade verdi
İsrail’in engellemelerine rağmen bir filo daha Gazze’ye doğru ilerliyor İsrail'in engellemelerine rağmen bir filo daha Gazze'ye doğru ilerliyor

15:17
Jose Mourinho’nun başı büyük dertte Porto maçının ertelenmesi gündemde
Jose Mourinho'nun başı büyük dertte! Porto maçının ertelenmesi gündemde
14:54
Herkes bu ilçedeki ilanları konuşuyor: Evler neden bu kadar ucuz
Herkes bu ilçedeki ilanları konuşuyor: Evler neden bu kadar ucuz?
14:44
Galatasaray futbolcuları, Beşiktaş maçında sahaya köpeklerle çıkacak
Galatasaray futbolcuları, Beşiktaş maçında sahaya köpeklerle çıkacak
14:19
Talihsiz genç, yaşadıklarını hüngür hüngür ağlayarak anlattı: Hakkımı yiyorlar
Talihsiz genç, yaşadıklarını hüngür hüngür ağlayarak anlattı: Hakkımı yiyorlar
13:46
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas’tan ilk adım
Trump planı sonrası İsrail ve Hamas'tan ilk adım
13:40
Trafikte köklü değişiklik Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor
Trafikte köklü değişiklik! Vatandaşı isyan ettiren radarlar için yeni uygulama geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2025 15:27:13. #7.11#
SON DAKİKA: Suç işleyen çocuklara verilen cezalar artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.