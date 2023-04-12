Kılıçdaroğlu'ndan beklenmeyen müzakere! Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile bir araya gelerek seçim güvenliği hakkında görüşecek

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İşte seçim beyannamesindeki en çok konuşulan 5 madde

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, seçim güvenliği konusu da gündemdeki yerini koruyor.

SİNAN OĞAN'DAN "SEÇİM GÜVENLİĞİ" ÇAĞRISI

Türkiye'deki yabancı uyruklu seçmenlerle ilgili tartışmalara değinen ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan dün yaptığı açıklamada, "En son Ataköy'de bir binadaki seçmen kağıtları yayımlandı. Hepsi Suriyeli. O sebeple ben Kılıçdaroğlu İnce ve Erdoğan'dan randevu talep edeceğim. Seçim güvenliğini azıcık olsa önemsiyorlarsa bir araya gelip seçim güvenliğini konuşmamız lazım" ifadelerini kullandı.

BUGÜN KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELECEK

Sinan Oğan'ın çağrısına ilk yanıt ise Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Bugün saat 13.00'te Oğan'ı CHP Genel Merkezi'nde ağırlayacak olan Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yarışacağı cumhurbaşkanı adayı ile seçim güvenliğini konusunu masaya yatıracak.