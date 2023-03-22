Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Partiler bu anlamda çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak MAK Danışmanlık Araştırma, 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Ankette vatandaşlara "14 Mayıs 2023'de yapılacak seçimde hangi Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
Anketten çıkan cevaplar şöyle;
"Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda ise tablo şöyle oluştu;
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? 53 ilde yapılan anketlerde 4 puan fark var - Son Dakika