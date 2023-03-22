Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? 53 ilde yapılan anketlerde 4 puan fark var - Son Dakika
Üye Girişi

Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? 53 ilde yapılan anketlerde 4 puan fark var

22.03.2023 17:25

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala, MAK Danışmanlık Araştırma, 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı anketin sonuçlarını aktardı. Ankete katılanlara, "Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 46.5 tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanacağını ifade ederken, yüzde 42.4 ise Erdoğan'a oy vereceğini belirtti.

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Partiler bu anlamda çalışmalarına devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

Son olarak MAK Danışmanlık Araştırma, 8-15 Mart tarihleri arasında 53 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Ankette vatandaşlara "14 Mayıs 2023'de yapılacak seçimde hangi Cumhurbaşkanı adayına oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.

Anketten çıkan cevaplar şöyle;

  • Kılıçdaroğlu: Yüzde 46.5
  • Erdoğan: Yüzde 42.4
  • Kararsız: Yüzde 7.7
  • Diğer: Yüzde 3.4

"Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen cevaplarda ise tablo şöyle oluştu;

YORUMLAR (1)
  • Temel Topçu: Hiç tartışmasız Recep Tayyip Erdoğan Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Mehmet Şimşek ile ilgili bomba iddia: 6-7 ay önce de AK Parti ile görüştü ancak sunduğu şartlar nedeniyle ipler koptu Mehmet Şimşek ile ilgili bomba iddia: 6-7 ay önce de AK Parti ile görüştü ancak sunduğu şartlar nedeniyle ipler koptu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh'i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh'i kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? 53 ilde yapılan anketlerde 4 puan fark var - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Mehmet Şimşek'i hedef alan Babacan'dan sert yorum: İşe yaramazdı, itibarını sıfırladı
17:55 Mehmet Şimşek'in AK Parti'yi reddetmesine Babacan'dan bomba yorum: İşe yaramazdı, itibarını sıfırlardı
17:56 Büyük meydan okuma! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a jet yanıt
17:50 Hodri meydan! Fenerbahçe'den Beşiktaş'a jet hızıyla yanıt
17:23 Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? 53 ilde yapılan anketlerde 4 puan fark var
17:17 Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? 53 ili kapsayan ankette aradaki fark 4 puan
17:20 Dünya yıldızı olması beklenen Bojan Krkic'in ışığı söndü! 32 yaşında emeklilik açıkladı
17:10 Adana'da korkunç olay! Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü
17:10 44 gün sonra girdiği hasarlı evinde balıklarını canlı bulunca sevinçten havalara uçtu
17:14 Erken başladı, erken bıraktı! Bojan Krkic, 32 yaşında emekli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2023 18:17:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı? 53 ilde yapılan anketlerde 4 puan fark var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement