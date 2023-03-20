Adaylık için başvuruya lüks araçlarla dolu konvoyla gitti! O görüntüler sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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Adaylık için başvuruya lüks araçlarla dolu konvoyla gitti! O görüntüler sosyal medyayı salladı

20.03.2023 15:33

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi milletvekili aday adaylığı başvuruları sürerken, sosyal medyaya düşen bir video tartışma konusu oldu. Kastamonu'da avukatlık yapmakta olan Devlethan Yazımcı, AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvuru yapmaya lüks araçlarla dolu bir konvoyla giderken, hazırlattığı klibiyse Instagram hesabından paylaştı.

AK Parti'den milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapmaya lüks araçlardan oluşan kalabalık bir araç konvoyu ile giden avukat Devlethan Yazımcı, bir de klip hazırlatarak bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

KENDİSİNE DESTEK VERENLERİ SELAMLADI

Videoda araç konvoyunun yanı sıra eşiyle birlikte başvuru yapmaya giden Yazımcı'nın kendisine destek verenleri selamlaması ve teşekkür etmesi yer aldı.

"AK DAVAMIZA HAYIRLI OLSUN"

Hazırlanan video klipi sosyal medyada paylaşan Devlethan Yazımcı, şu ifadeleri kullandı; "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 'Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür vicdanı hür irfanı hür ufku açık gençlere emanet edebiliriz' söylemine kulak vererek Kastamonu'nun genç bir evladı olarak; doğup büyüdüğüm, havasını soluduğum ,ekmeğini yiyip suyunu içtiğim, sokaklarında koştuğum, çocukluğum ,gençliğim yani her şeyim kadim şehir Kastamonumuzun bir evladı olarak, Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılında ülkemizin kader seçiminde, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu kutlu davanın bir neferi olmak üzere 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşecek olacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmaya karar verdim. Vermiş olduğum bu karar başta ülkemize, milletimize şehrimize ve AK davamıza hayırlı olsun."

Adaylık başvurusu yapmaya lüks araç konvoyu ile gitti! Görüntüler sosyal medyada büyük tartışma yarattı

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Öte yandan Yazımcı'nın lüks araçlarla aday adaylığı başvurusuna gitmesine sosyal medyada vatandaşlar tepki gösterdi. Tepkisini de sosyal medyada dile getiren kullanıcılarından biri "Milletvekili olmadan böyle; olursa siz düşünün artık" diye yazdı.

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SON DAKİKA: Adaylık için başvuruya lüks araçlarla dolu konvoyla gitti! O görüntüler sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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