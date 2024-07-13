15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde anma törenleri düzenlenecek - Son Dakika
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Politika

15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde anma törenleri düzenlenecek

15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde anma törenleri düzenlenecek

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Milletin Zaferi' sloganıyla anma töreni düzenlenecek. Tören, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konseri ile başlayacak ve sanatçıların konserleri, tiyatro anlatısı ve dua ile devam edecek. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de anma programı gerçekleştirilecek.

13.07.2024 12:33
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15 TEMMUZ 2016'daki darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Milletin Zaferi' sloganıyla anma töreni düzenlenecek.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümünde 252 şehit için gerçekleştirilecek anma töreni, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konseri ile başlayacak. Ardından 15 Temmuz darbe girişiminde milletin direnişini eserleri ile anlatan sanatçılar konser verecek. Sırası ile Uğur Işılak, Alper Kış, Ceyhun Çelikten, Mustafa Yıldızdoğan ve Azerin sahne alacak. Daha sonra şehitler için tiyatro anlatısı gerçekleştirilecek. Tiyatro oyununda, darbe girişiminde yer yer bir babayla-oğlunun, yer yer bir komutan ile askerinin darbecilere nasıl direndiği anlatılacak. Sanatçılar Burak Haktanır ve Ali Nuri Türkoğlu tarafından icra edilecek oyun, darbe girişimi gecesinde ilk salayı okuyan Abdülkadir Şehitoğlu'nun sala okuması ile sona erecek. Ardından 252 şehit, isimleri tek tek okunarak anılacak. Şehitler için Kuran- Kerim tilaveti okunacak ve dua edilecek. Anma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile sona erecek.

TBMM'DE ANMA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam düzenlenecek bu tören öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de (TBMM) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı gerçekleştirilecek. Program, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un, TBMM başkanlık divanı üyeleri, grup başkanları, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri ile birlikte TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakmasıyla başlayacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla TBMM Şeref Holü'ndeki 15 Temmuz anı taşına karanfil bırakılacak, 'Milletin Zaferi - Elimin Emeği Gözümün Nuru' sergisi açılacak. Ardından tören salonunda anma töreni yapılacak.

FOTORĞAFLI

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Milli Savunma Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde anma törenleri düzenlenecek - Son Dakika

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