15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü\'nde çocuklar demokrasi nöbeti tuttu

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla koruma ve bakım altında kalan çocuklar tarafından demokrasi nöbeti programı düzenlendi.

Palandöken Sosyal Hizmet Merkezinde gerçekleşen program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, burada yaptığı konuşmada çocuklara milli şuur kazandırmak için programı düzenlediklerini ifade etti.

"Demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkacağız"

Aykut konuşmasını şöyle sürdürdü: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle burada toplanmış bulunmaktayız. Bundan tam sekiz yıl önce, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasisine kast eden hain bir darbe girişimi yaşandı. Ancak milletimizin kahraman direnişi sayesinde bu hain kalkışma bertaraf edildi ve ülkemiz yeniden aydınlık günlere kavuştu. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, "15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin önlenmesi değil, aynı zamanda milletimizin kendi iradesine, geleceğine sahip çıkma kararlılığının bir ifadesidir." Bugün burada, bu kararlılığı ve azmi bir kez daha yad etmek, şehitlerimizi rahmetle anmak ve gazilerimize minnetlerimizi sunmak için toplandık. Bu millet, hiçbir zaman esaret altında yaşamamıştır ve yaşamayacaktır." Bizler, bu aziz milletin evlatları olarak, demokrasimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkma görevini kararlılıkla sürdüreceğiz"

"15 Temmuz'da gösterilen kahramanlıkları unutturmayacağız"

Aykut programa katılan çocuklara hitaben şunları söyledi: "Sevgili çocuklar, sizler bizim geleceğimizsiniz. 15 Temmuz'da gösterilen kahramanlıkları unutmadan, bu ülkenin değerlerine sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içinde, daha aydınlık yarınlara doğru yürüyeceksiniz. Sizlerin hayalleri bizlere umut vermekte ve gelecek nesillerin de aynı kararlılıkla bu ülkenin bayrağını dalgalandıracağını göstermektedir. Demokrasi ve milli birlik uğruna verdiğimiz mücadeleyi, asla unutmadan ve unutturmadan, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz" dedi.

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

15 Temmuz Gazileri Rıza Demir ve Ahmet Kağızmanlı, 15 Temmuzda yaşadıkları süreci anlattılar. Programda 15 Temmuz ruhunu yaşatmak için düzenlenen resim ve şiir yarışmasının sonuçları da açıklandı. Resim kategorisinde 40, şiir kategorisinde 34 çocuk yarışmaya katıldı.Dereceye giren çocukların 15 Temmuz temalı şiirlerini okuması duygusal anlar yaşattı. Ayrıca, 15 Temmuz temalı resim sergisi ziyaret edilerek çocukların sanatsal yetenekleri sergilendi. Serginin ardından tuval üzerine 15 Temmuz görselleri çizimi ve boyanması, bayrak boyama etkinliği gibi atölye çalışmaları gerçekleştirildi. 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler eşliğinde, çocuklar büyük bir Türk bayrağı görseli oluşturdular. Program, ok atıcılığı gibi sportif ve kültürel aktivitelerle devam etti. Vatan ve kahramanlık türküleri temalı konser ile etkinlikler zenginleştirildi. Programda "Ben ve Babam-Vatan" filmi izlenerek günün anlam ve önemi bir kez daha çocuklara aktarıldı. Asker kıyafetli çocuklar programda nöbet değişimi yaptı. Programda 15 Temmuz'un ruhu, Erzurum'da genç nesillere aktarıldı. Programa Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, kamu kurum temsilcileri ve STK yöneticileri katıldı. Tutkan ve Aykut resim ve şiir dalımda dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verdiler. - ERZURUM