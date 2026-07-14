15 Temmuz'un 10. yılında AK Parti'den sert mesaj - Son Dakika
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15 Temmuz'un 10. yılında AK Parti'den sert mesaj

14.07.2026 16:54
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"15 Temmuz'da Türkiye'yi kendi hesaplarına dahil etmeye çalışanlara, bu milletin hiçbir senaryonun figüranı olmayacağını gösterdik"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, " 15 Temmuz'da Türkiye'yi kendi hesaplarına dahil etmeye çalışanlara, bu milletin hiçbir senaryonun figüranı olmayacağını gösterdik." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla paylaşım yaptı.

AK Parti Genel Sekreteri İnan, "15 Temmuz 2016 gecesi, tarafını seçmek için sonucu bekleyenler, demokrasinin yanında açıkça duramayanlar, millet iradesine doğrultulan silahlar karşısında sessizliği tercih edenler, 'Türkiye'de bir şeyler oluyor, bekleyelim' diyerek hesap yapanlar vardı. Onlar tankların ilerleyişini, uçakların semalarımızda açtığı ateşi, Gazi Meclis'imizin bombalanmasını izlerken, aziz milletimiz kendi kararını çoktan vermişti. Milletimiz o gece beklemedi. Tereddüt etmedi. Sonucu hesaplamadı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara indi, canını ortaya koyarak vatanına, bayrağına, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatan İnan, şunları kaydetti:

"O gece Türkiye'nin geleceği üzerine hesap yapanlar, bugün küresel meselelerde Türkiye'nin ne söyleyeceğini bekliyor. O gece Ankara'daki gelişmeleri uzaktan seyredenler, bugün Ankara'nın iradesini bekliyor. 15 Temmuz'da Türkiye'yi kendi hesaplarına dahil etmeye çalışanlara, bu milletin hiçbir senaryonun figüranı olmayacağını gösterdik. Bu millet üzerinden hesap yapılamayacağını, bu milletin iradesine yön verilemeyeceğini, Türkiye ile oyun oynanamayacağını bütün dünyaya ilan ettik. 10 yıl önce kalkışma devam ederken sonucu bekleyenler, bugün Türkiye'nin vereceği kararları bekliyor."

Kaynak: AA

15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika 15 Temmuz'un 10. yılında AK Parti'den sert mesaj - Son Dakika

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