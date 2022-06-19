150 yataklı devlet hastanesinin inşaat ihalesi yapılıyor - Son Dakika
Üye Girişi

150 yataklı devlet hastanesinin inşaat ihalesi yapılıyor

19.06.2022 17:31
150 yataklı devlet hastanesinin inşaat ihalesi yapılıyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaat ihalesinin 26 Temmuz 2022 yılında yapılacağını söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaat ihalesinin 26 Temmuz 2022 yılında yapılacağını söyledi.

Her zaman vazgeçilmez ve öncelikli icraatlari içinde yer alan sağlık yatırımlarına hız kesmeden ve kalıcı bir eser bırakma anlayışıyla devam ettiklerini belirten Milletvekili Ahmet Aydın, "Milletimizden ve hemşehrilerimizden aldığımız güçle şükürler olsun ki, sağlık alanında yapılan personel, yatırım, teknoloji, alt ve üst yapı hizmetleri her geçen gün katlanarak devam etmektedir.

Bilindiği üzere, daha önce değerli hemşehrilerimizle paylaştığımız Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi'nin projesi tamamlanmıştı. Şimdi de Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi'nin inşaat ihalesinin 26 Temmuz 2022 tarihinde yapılacağını bildirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.

Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi, 22.040 metre kare arsası bulunan eski devlet hastanesi arsası üzerine, toplam 25.920 metre kare kapalı alana sahip olacak şekilde inşa edilecektir.

Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi'nde, 191 yatak, 68 poliklinik, 6 ameliyathane, 20 yetişkin ve Yenidoğan yoğun bakımı, 8 diyaliz hasta yatağı, 3 adet doğum salonu, 6 adet yeşil poliklinik, 32 adet acil müşahade, 2 triyaj odası, 10 adet palyatif bakım yatağı, 3 röntgen, 1 tomografi, 1 MR odası, son teknolojik deprem izolatörlü yapısı ile 197 araç kapasiteli açık otopark bulunacaktır.

Malum olunduğu üzere, 2002 yılında ilimizde 710 olan yatak sayısı, 150 Yataklı Adıyaman Devlet Hastanemiz tamamlandığında ve devam eden kadın doğum ve çocuk hastalıkları hastanesi ile birlikte toplam 1.700'ün üzerine çıkacaktır.

Bir kez daha Adıyaman 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaat ihalesinin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerken, her alanda olduğu gibi özellikle sağlık yatırımlarında bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, milletvekili arkadaşlarıma, bürokratlarımıza, teşkilat mensubu arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Vali Mahmut Çuhadar'dan şehit babalarına ziyaret Vali Mahmut Çuhadar'dan şehit babalarına ziyaret Vali Çuhadar, baba hasreti çeken çocuklarla bir araya geldi Vali Çuhadar, baba hasreti çeken çocuklarla bir araya geldi
Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Milletvekili, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika 150 yataklı devlet hastanesinin inşaat ihalesi yapılıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:23 Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı
16:28 Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! 59 yaşındaki oyuncu sırrını açıkladı
16:26 2012'de eşini öldüren koca, ahırdaki gizli bölmede yakalandı
16:24 Yeşil sahalara veda ediyor! İşte Arda'nın Galatasaray'daki yeni görevi
16:00 Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı...
15:57 Görevli polis, kimliğini unutan öğrencinin ailesine ulaşmak isteyince alınan cevap yürek burktu: Annemle babam vefat etti
15:45 Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 17:37:55. #1.11#
SON DAKİKA: 150 yataklı devlet hastanesinin inşaat ihalesi yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement