197 Suçlu Ülkelerine İade Edildi - Son Dakika
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197 Suçlu Ülkelerine İade Edildi

01.07.2026 09:43
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Adalet Bakanı Gürlek, 2026'da 31 ülkeden 197 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 yılının ilk yarısında, adi suçlar ve terör suçları çerçevesinde taleplerimiz doğrultusunda 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirilmiştir. ve bu kişiler adalete teslim edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda suç işleyip adaletten kaçabileceğini düşünenlerin dünyanın neresine giderse gitsin kendilerini güvende hissedemeyeceğini vurgulayarak, Adalet Bakanlığı olarak yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerini çok daha sıkı, tavizsiz ve anbean takip edeceklerini bildirdi.

Paylaşımında, 2026 yılının ilk yarısında adi suçlar ve terör suçları kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda 31 farklı ülkeden toplam 197 kişinin Türkiye'ye iadesinin sağlandığını belirten Gürlek, "İade edilen şahısların 85'i Gürcistan'dan, 52'si Almanya'dan, 9'u Yunanistan'dan, 8'i Karadağ'dan, 6'sı Bulgaristan'dan, 3'ü Hollanda'dan ve 3'ü Kırgızistan'dan ülkemize getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Gürlek ayrıca, Hırvatistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kazakistan, Kuzey Makedonya ve Polonya'dan ikişer; Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Ermenistan, Fransa, Kolombiya, Kosova, Macaristan, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna'dan ise birer kişinin Türkiye'ye iade edildiğini aktardı.

Türkiye'nin iade taleplerine yaklaşım konusunda da değerlendirmelerde bulunan Gürlek, "Türkiye'den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerimizde, onların haklı iade taleplerimize verdikleri yanıtları dikkate alacağız. İadeler konusunda iş birliği sergilenip sergilenmediğine, aramızdaki hukuki yardımlaşma ve mütekabiliyet ilkesine riayet edilip edilmediğine titizlikle bakacağız" ifadelerini kullandı.

Suç örgütleri, terör örgütleri ve dolandırıcılık şebekeleriyle mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirten Gürlek, "Aziz milletimiz müsterih olsun; hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, açıklamasında, Adalet Bakanlığının yürüttüğü iade süreçlerinin İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde sürdürüldüğünü belirterek, bu sürecin Türkiye'nin kurumsal kapasitesini, diplomatik etkinliğini ve suçla mücadeledeki kararlılığını ortaya koyduğunu ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Türkiye, Gürlek, Son Dakika

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